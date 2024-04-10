“فرحة العيد للأطفال مع ميكي وميني” استقبل دلوقتي تردد قنوات أفلام كرتون ديزني 2024 Disney!

الكثير من الأمهات والسيدات يبحثون عن تردد قنوات أفلام كرتون ديزني 2024 Disney الجديد على النايل سات من أجل أبنائهم، يتميز كرتون ديزني بالتشويق والمتعة، حيث يشعر الطفل بالسعادة أثناء مشاهدة هذا النوع من الأفلام، أيضا الكبار يفضلون هذا النوع من الأفلام، نظرا لكونها ممتعة للغاية ومشوقة، لذلك يفضلها الكثير من الأشخاص والكبار، أيضا يوجد أفلام تعليمية تفيد طفلك للغاية.

تردد قنوات أفلام كرتون ديزني 2024 Disney

تعد قنوات ديزني من أكثر القنوات المفضلة لدى الكثير من الأفراد، خاصة الأطفال يحبون هذا النوع من الأفلام، نظرا لكونها تساعد في إعطاء بهجة وسعادة، سنقدم لكم أفضل القنوات التي تحرص أحدث أفلام ديزني بشكل حصري، اليوم سنقدم لكم تردد أفضل القنوات خلال مقالتنا اليوم.

تردد قناة بيبي كيدز افلام كرتون

القمر:نايل سات.

التردد:11393.

معامل الاستقطاب:عمودي (V).

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:4/3.

الجودة:SD.

تردد قناة ميكي

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:11258.

معامل الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل التصحيح:6/5.

الجودة:SD.

تردد قناة مودي كيدز

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:11603.

معامل الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل التصحيح:4/3.

الجودة:SD.

تردد قناة بيبي كيدز افلام كرتون

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:11393.

معامل الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل التصحيح:4/3.

الجودة:SD.

تردد قناة كوكي كيدز

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد:12073.

معامل الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة:SD.

تردد قناة دودو كيدز افلام كرتون