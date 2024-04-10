“الله أكبر الله أكبر”.. بث مباشر تكبيرات عيد الفطر المبارك 2024 بأجمل صوت عبر قناة القرآن الكريم

يقدم لكم موقعنا “البديل” بث مباشر تكبيرات عيد الفطر المبارك 2024 بأجمل صوت عبر قناة القرآن الكريم، حيث يستقبل المسلمون عيد الفطر المبارك ببهجة وسرور، بعد تأكيد رؤية الهلال التي تحدد بداية العيد اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل لعام 2024، وتستمر هذه التكبيرات من مغيب شمس يوم الثلاثاء حتى عصر ثالث أيام التشريق، حيث يقوم المسلمون بترديد التكبيرات في مساجد وأماكن العبادة.

بث مباشر تكبيرات عيد الفطر المبارك 2024

ومن بين القنوات البارزة التي تقوم بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك مباشرة من الحرمين الشريفين، هي قناة القرآن الكريم، حيث يتميز تلفزيون المملكة العربية السعودية بتغطيته الشاملة للتكبيرات من داخل الحرم المكي والكعبة المشرفة، ويتيح هذا البث المباشر للمسلمين حول العالم فرصة مشاهدة ومشاركة فرحة العيد، والتواصل مع المناسك الدينية في الحرمين الشريفين.

صيغة تكبيرات عيد الفطر

وفيما يلي صيغة تكبيرات عيد الفطر وفقًا لما أجمع عليه الفقهاء، وهي على النحو التالي: