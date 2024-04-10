مفاجأة!! “سوزوكي جيمني” قد تدخل على خط المنافسة لــ “جيب جلاديتور” كبديل أرخص وأصغر

منذ ما يقرب من 6 سنوات أطلقت سوزوكي جيمني (Jimny) سيارتها في جيلها الرابع وتتوفر بنسخة ذات بابين، تليها نسخة ذات أربعة أبواب التي تم طرحها العام الماضي، ومنذ عدة أيام قام أحد المصممين بابتكار تصميم افتراضي للسيارة في شكل شاحنة بيك- أب، وإذا تم تنفيذ هذا التصميم من قبل الشركة المصنعة، ستكون بديلا أصغر وأرخص من جيب جلاديتور (Gladiator).

نظام تصميم “سوزوكي جيمني” كشاحنة بيك- أب

استند المصمم Theophilus Chin في التصميم الرقمي إلى نسخة “سوزوكي جيمني” ذات الأربعة أبواب، حيث قام بتمديد قاعدة العجلات بمقدار يكفي لإضافة صندوق خلفي، كما يظهر هذا الصندوق أنه أطول من الهيكل الرئيسي للسيارة الذي يبلغ طوله حوالي 3,985 ملم، وهو أقصر من العديد من سيارات الهاتشباك الأخرى.

التصميم مستوحى من جلاديتور

ببدو صندوق الشحن مستوحى من جلاديتور في بعض الجوانب، مثل تصميم المصابيح الخلفية البارزة وحروف اسم SUZUKI على الباب الخلفي، بالإضافة إلى المصد الذي يحتوي على درجات سلم، أما بقية تصميم السيارة فلا يختلف كثيرا عن شكل سيارة جيمني الأصلي، باستثناء أن الأبواب الخلفية قد تم تعديلها لتجنب تداخلها مع قوس العجلة الخلفية.

نبذة عن سيارات سوزوكي جيمني

من الجدير بالذكر أنه منذ إطلاق الجيل الرابع من سوزوكي جيمني منذ ست سنوات في عام 2018، تم تقديم العديد من التصاميم الرقمية الافتراضية للسيارة كشاحنة بيك- أب، ولكن لم يتم إصدار أي منها من الشركة الرسمية حتى الآن، وفي حالة تنفيذ هذا التصميم فلا بد من تزويد السيارة بمحرك أقوى من المحرك الحالي، حيث تبلغ سعة المحرك الحالي 1.5 لتر ويولد قوة تصل إلى 103 حصان وعزم دوران يبلغ 134 نيوتن متر، وبالتالي لن يكون مناسبا للاستخدام الثقيل والقطر.

تعرف على تحديثات سوزوكي جيمني في 2024

من المقرر أن تحصل سوزوكي جيمني على تحديث في عام 2024، يشمل إضافة خيارات هجينة وكهربائية في السوق الأوروبية على الأقل، ولا بد من أن نشير هنا أن طراز جيمني ذو البابين تم طرحه لأول مرة في مصر في عام 2022 بنفس التصميم الأساسي، ويحتوي المحرك على ناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات، وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ س في زمن قياسي يبلغ 12.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ س، كما أنها اقتصادية في استهلاك البنزين حيث يقدر معدل استهلاك الوقود للسيارة حوالي 6.8 لترات/ 100 كم.

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هل نشهد تحديا فريبا بين سوزوكي جيمني وجيب جلاديتور

تشير كافة التوقعات أنه ستواجه سوزوكي جيمني وجيب جلاديتور تحديات مختلفة كما أنهما تستهدفان فئات مختلفة من المستهلكين، لذا؛ قد يكون الأمر صعبا تحديدا بالنسبة لمنافسة قوية بينهما.