“رمضانيات راحت ياولاد”!.. نزل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 واضحك من قلبك على الأشقياء الصغار

استطاعت قناة طيور بيبي من جذب ملايين الأطفال والصغار من مختلف الأعمار في كافة الدول العربية، فضلاً عن أن القناة تقوم بتقديمه محتوى ترفيهي ومسلي، وكذلك العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الأكثر تميزًا، بما يعشقها ملايين الأشخاص حول العالم، إضافة إلى أن القناة تتناسب مع جميع المتابعين الراغبين في تنمية مهاراتهم الذهنية، ولذا سنوضح لكم في السطور التالية التردد الجديد للقناة.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

يمكنك القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة طيور بيبي لمشاهدة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة، إضافة إلى المسلسلات الأكثر تميزًا للعديد من الفئات، وفقًا للمعلومات الأتية:-

القمر الصناعي لقناة طيور بيبي يكون النايل سات.

التردد الخاص بقناة طيور بيبي يكون 11274.

استقطاب قناة طيور بيبي يكون أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل التصحيح للقناة يكون: ¾.

تردد قناة طيور بيبي أطفال 2024

وقناة طيور بيبي لها كذلك تردد جديد على القمر الصناعي العرب سات، لمتابعة العديد من الأناشيد والأغاني الطفولية، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي لقناة طيور بيبي يكون العرب سات. .

التردد الجديد لقناة طيور بيبي 11310.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب قناة طيور بيبي أطفال فهو أفقي.

معامل التصحيح: ¾.

ما تقدمه قناة طيور بيبي؟

تقدم القناة العديد من البرامج الأكثر تميزًا لشريحة كبيرة من الأطفال، ومن بينها الأتي:-