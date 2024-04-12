هي دي العربيات ولا بلاش.. تعرف على أبرز مميزات وعيوب سيارة 2024 Chevrolet traverse.. روح اشتريها يلا!!

قام وكلاء شيفروليه بتعديل تصميم سيارة ترافيرس، مع تحديثات محسنة في المواصفات الداخلية والخارجية، وتحقيق أداء عالي وقوي، وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي، تم تزويدها بأضواء أمامية وخلفية، وتعديل الشبكة الأمامية لتكون أكثر تميزًا، أما بالنسبة للتصميم الداخلي، تم استخدام مواد عالية الجودة في الأثاث، وتحسين تخطيط المقاعد وتوفير مساحة واسعة للركاب، إلى جانب ميزات أخرى مثل نظام ترفيه متصل بالإنترنت وشاشة تعمل باللمس عالية الدقة.

مواصفات سيارة شيفروليه ترافيرس لعام 2024

تأتي سيارة Chevrolet Traverse بمواصفات وأداء متميزين، وسوف نكشف عن النقاط الرئيسية لهذه الميزات والمواصفات في الجدول التالي:

محرك السيارةالأول: سعة 5.2 لتر رباعي الأسطوانات وشاحن توربيني، الثاني: سعة 6.3 لتر.

قوة الدوران: 361 نيوتن؛ القوة الحصانية: 310 حصان.

ناقل الحركة 8 سرعات بشكل أوتوماتيكي.

نوع الأضواء الأمامية والخلفية LED.

عدد المقاعديكفي لثمانية أشخاص.

تصنع المقاعد من القماش أو الجلد.

الشاشة الترفيهيةذات حجم 25.10 بوصة.

عدد الأنظمة الصوتيةتحتوي على ست مكبرات.

واحدة من فوائد مقاعد الصف الثانوي هي أنه يمكن طيها.

ميزة المقاعد الأماميةباردة ودافئة.

لديها ميزات إضافية مثل التنبيه عند انحراف السيارة عن المسار، بالإضافة إلى توفير مساعدة للسائق في قيادته على الطرق الوعرة.

مميزات سيارة شيفروليه ترافيرس

تقدم سيارة شيفروليه المزيد من الراحة للركاب بفضل فساحة داخلية واسعة.

مقاعد الكبار في الصف الثالث مريحة جداً.

لدى السيارة أحدث ميزات السلامة والأمان.

يعتبر رؤية السيارة بشكل كامل جيدة وتلعب دورًا في تجنب الحوادث.

في حالات الطوارئ لديها كبح تلقائي.

عيوب سيارة شيفروليه ترافيرس الجديدة لعام 2024.

هناك العديد من البلاستيك الصلب داخل القمرة.

جودة الشاشات ليست جيدة.

استهلاك الوقود بها ليست ما يميزها

سبب عدم الرؤية الجيدة للسيارة من الخارج يعود إلى وجود أعمدة كبيرة الحجم.

شفروليه ترافيرس من الخارج

تتميز الواجهة الأمامية للسيارة بشبكة رئيسية، وتأتي مزودة بأضواء أمامية متطورة بتقنية الإضاءة الديودية (LED) وأضواء القيادة النهارية، إلى جانب الأضواء الضبابية في الأمام، يقدم الطراز خيارات للعجلات بقياسين إما 18 بوصة أو 20 بوصة، حسب ما يُفضله العميل كذلك يتم تنسيق ألوان مقابض الأبواب والمرايات الجانبية التي يمكن ضبطها كهربائيًا مع لوان الهيكل الخارجي للسيارة، وتحتوي المرايا على مؤشرات للإلتفاف وفي الخلف، نرى أضواء خلفية تعمل بتقنية LED، وأضواء ضباب خلفية، ونظام عوادم، وصندوق أمتعة خلفي، إضافة إلى وجود جناح على السقف مجهز بضوء فرامل تتنوع الخيارات اللونية للطلاء الخارجي للسيارة بين الأسود الكرزي المعدني والفضي المعدني والأزرق السماوي الشمالي المعدني والأسود الموزاييكي المعدني والأحمر الكرزي واللؤلؤي اللامع والأبيض المعدني بالنسبة للأبعاد الكلية لشيفروليه ترافيرس، فإنها تأتي كالتالي: الطول 518.9 سنتيمتر، العرض 199.6 سنتيمتر، الارتفاع 179.6 سنتيمتر، طول قاعدة العجلات 307.1 سنتيمتر، والوزن الكلي 1979 كيلوغرام.