“موبايلات الذكاء الاصطناعي” ريلمي تستعد لطرح هاتفي Realme P1 5G و Realme P1 Pro 5G رسميًا

من المقرر أن تقوم شركة ريلمي خلال أيام قليلة بالكشف عن سلسلة من هواتفها الجديدة والبدء بطرحها داخل السوق الهندي، حيث قامت الشركة بنشر عدد من المنشورات التشويقية على موقعها في الهند استعدادًا لإطلاق هاتفين جديدين من سلسلة P، كما أنه من المتوقع أن نشهد إطلاق هاتفي ريلمي Realme P1 5G و Realme P1 Pro 5G رسميًا في 15 إبريل الجاري.

هاتفي ريلمي Realme P1 5G و Realme P1 Pro 5G قيمة عالية بسعر متوسط

ستستهدف شركة ريلمي الفئة المتوسطة بالهواتف الجديدة التي ستطرحها من سلسلة P، وستركز الشركة على تقديم أعلى قيمة مقابل السعر في هذه الهواتف وتركز أيضًا على توفير معالجات قوية.

بعض مواصفات Realme P1 5G

من المتوقع أن يأتي هاتف Realme P1 5G بمعالج ميدياتك Dimensity 7050 ثُماني النواة بتقنية 6 نانومتر، وسيتميز بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.

جزء من مواصفات Realme P1 Pro 5G

أما هاتف Realme P1 Pro 5G فيتوقع أن يأتي بمعالج سناب دراجون 6 جين 1 بنظام تبريد 3D VC، وسيتميز بشاشة من نوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع فائق ودعم Pro-XDR، بالإضافة إلى بطارية تدعم الشحن بقوة 45 وات.

تعرف على المزايا التي تقدمه ريلمي بهاتفي Realme P1 5G و Realme P1 Pro 5G

بالإضافة إلى المعالجات القوية وشاشات AMOLED عالية الجودة ومعدل تحديث 120 هرتز، ستقدم ريلمي مزايا أخرى في هواتفها الجديدة من سلسلة P. قد تتضمن هذه المزايا:

كاميرا متطورة: قد تأتي الهواتف بنظام كاميرا متعددة العدسات، مع تقنيات التصوير المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحسينات في تقنية التصوير الليلي، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور ذات جودة عالية وتفاصيل دقيقة.

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