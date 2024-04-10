مغامرات كوميدية بين القط والفأر..تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات لمشاهدة الأفلام الكرتونية بأعلى جودة

تردد قناة توم وجيري من الترددات التي تزايد عليها البحث في الفترة الأخيرة بسبب أنها تقدم أحلى المسلسلات الكرتونية الكوميدية المضحكة على العديد من الأقمار الصناعية ومنها نايل سات وعرب سات كما يمكن مشاهدة العديد من الأفلام الكرتونية بأعلى جودة حيث تتميز قناة توم وجيري بأنها تقدم محتوى مميز في الصوت والصورة كما تعرض القناة الفضائية المجانية أحلى المسلسلات والأفلام المخصصة للأطفال لذلك يرغب عدد كبير من متابعي تلك لقناة التعرف على أحدث تردد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية لمتابعة جميع ما تقدمه القناة من مسلسلات وبرامج كرتونية مضحكة.

تردد قناة توم وجيري لمتابعة أحلى أفلام الكرتون

يمكن في وقتنا الحالي متابعة أحلى المسلسلات الكرتونية التي تتميز بأنها بالرسوم المتحركة عن طريق قناة توم وجيري الفضائية التي نالت إعجاب الكثير من المتابعي في الفترة الراهنة كما يمكن مشاهدة جميع المسلسلات والأفلام الكرتونية المفضلة على قناة توم وجيري التي تقدم الكرتون الشهير توم وجيري الذي أعجب الكثير من محبي أفلام الكرتون لذلك سوف نوضح لكم جميع تفاصيل قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية المتاح عليها تلك القناة الغير مشفرة ومخصصة لأطفالنا.

آخر تحديث تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة على القناة : SD.

آخر ضبط تردد لقناة توم وجيري على عرب سات