اشتري الهاتف الأسطوري سامسونج جالكسي اس 23 الترا بالتقسيط بفائدة 0% من أمازون السعودية مع خصم 38%

أفضل هواتف شركة سامسونج الكورية هو هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا وحش الهواتف الرائدة الذي حقق أكبر نسبة نجاح عالية بالأسواق السعودية، حيث يأتي بمواصفات جبارة كافية لشراء الهاتف دون تفكير، حيث يتميز بكاميرات خلفية وأمامية ممتازة، مع شاشة اموليد 120Hz، فدعونا نتعرف معكم اليوم على سعر سامسونج جالكسي اس 13 الترا بالتقسيط من أمازون السعودية.

سعر سامسونج جالكسي اس 23 الترا بالتقسيط من أمازون السعودية

سوف نتعرف على سعر أفضل جوال بالعالم Samsung Galaxy S23 Ultra بالتقسيط من أمازون وهو كما يلي: –

سعر الهاتف قبل الخصم يبلغ 5199 ريال سعودي.

السعر بعد الخصم 3239 ريال سعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة.

قسط شهري 269.92 ريال سعودي بفائدة 0% لمدة 12 شهر.

يوجد خصم مذهل على سعر الجوال يأتي بقيمة 38%.

يحتوي على ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 يجيجا بايت.

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

الهاتف يأتي بأحسن المواصفات العالمية التي تجعله من أفضل الهواتف بالعالم سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

يعمل بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 5.1 . الشاشة بشكل ثقب في المنتصف منحنية الأطراف من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش. الهاتف يأتي بقلم الـ S Pen ويتم وضع القلم داخل جسم الهاتف وتأخير القلم 2.8 ملي ثانية فقط، كما يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. الخامات المستخدمة في صناعة الهاتف تأتي بشكل من الزجاج المحمي بغوريلا فيكتس 2 مع إطار جانبي من معدن الألومنيوم. الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 أسفل الماء حتى متر ونصف لمدة ثلاثين دقيقة، أما البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE. البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 10 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات. المعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 740 لتحصل على أقوى أداء.

مواصفات كاميرات سامسونج جالكسي اس 23 الترا

يمتلك الجوال كاميرا أمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، أما الكاميرا الخلفية رباعية الأولي تأتي هي الكاميرا الأساسية وتأتي بدقة 200 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثانية خاصة بعمل الزوم الـ Periscope وتقوم بعمل زوم بدقة 10 ميجا بكسل، والثالثة خاصة بعمل الزوم القريب حتى 10X بدقة 10 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي خاصة بتصوير الفيديوهات.