“الكعك أو الكحك بالمصري” طريقة عمل كعك العيد ذلك الموروث المصري الأصيل

يعد كعك العيد، أو كما يقوم المصريون كحك العيد، والذي يصنع في عيد الفطر في مصر والعديد من الدول العربية حاليا، هو إحدى العادات والموروثات المصرية الأصيلة، حيث يعود أصل صناعة الكعك إلى الدولة المصرية القديمة، حيث كان خلال تلك الفترة تتم صناعة وإعداد الكعك على أشكال دائرية ومحلاه، كما كان يتم تقديمها أثناء الاحتفال بالأعياد أو حتى عند زيارة الموتى والقبور، وكحك العيد هو واحد من أهم مظاهر الفرح والاحتفال عند المصريين، وفيما يلي سنتعرف على طريق عمل كعك العيد بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كعك العيد

أولا المكونات اللازمة:

– 3 أكواب من الدقيق

– 1 كوب من السكر الناعم

– عدد 1 كوب من الزبدة الطازجة (عند درجة حرارة الغرفة)

– عدد 3 بيضات

– 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة

– 1/2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام

– 1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

– زينة الكعك (على سبيل المثال: حلوى السكر، اللوز المقشر، القرفة، الشوكولاتة)

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الخطوات وطريقة عمل كعك العيد

1. قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت)، ثم قم بتجهيز صينية خبز بوضع طبقة رقيقة من الزبدة أو وضع ورقة زبدة على الصينية.

2. في وعاء كبير، أخفق السكر والزبدة حتى يصبحا متجانسين وناعمين.

3. أضف البيض وأخفق جيدا حتى تمتزج المكونات.

4. في وعاء منفصل، امزج الطحين ومسحوق الخميرة وملح الطعام.

5. أضف خليط الطحين تدريجيا إلى خليط الزبدة والبيض واخلط حتى تتكون عجينة ناعمة.

6. أضف خلاصة الفانيليا وامزج جيدا.

7. شكل العجينة إلى كرات صغيرة أو اسطوانات صغيرة وضعها على الصينية.

8. قم بتزيين الكعك بالزينة المختارة، مثل حلوى السكر أو اللوز المقشر أو القرفة أو الشوكولاتة، يمكنك استخدام خيالك للتزيين بالطريقة التي تفضلها.

9. ضع الصينية في الفرن المسخن مسبقا واخبز الكعك لمدة تتراوح بين 12 و 15 دقيقة، أو حتى تصبح الكعك ذهبيا فاتحا.

10. بعد الانتهاء من خبز الكعك، قم بنقل الكعك إلى رف تبريد واتركها حتى تبرد تماما.