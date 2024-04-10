سجل وخدلك 20 ألف دينار.. كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 الجزائر

أطلقت حكومة الجزائر، منحة المرأة الماكثة التي تقوم على دعم العديد من الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى أن هذا الدعم يكون إلكترونيًا، لتلقي المنحة في سبيل تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة ملائمة لجميع الأشخاص المتقدمة، وتصل قيمة المنحة إلى ما يُقارب لـ 20 ألف دينار عراقي وهي تختلف من أسرة إلى أخرى، وعلى أن يكون التسجيل في المنحة، وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت داخل كافة ولايات دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

بعد ذلك يتم التسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام باختيار منحة المرأة الماكثة في البيت.

ليتم تحديد الولاية المقيم بها الشخص المتقدم.

كتابة كافة البيانات اللازمة والخاصة بالمتقدم.

إرفاق المستندات المطلوبة لكي يتم قبول الشخص المتقدم.

الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر

تتمثل أهم شروط القيام بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-