“يا عيد هل هلالك” نزل تردد قناة طيور الجنة 1445 الآن بجودة ودقة عالية

قناة طيور الجنة (Toyor Al Janah) هي واحدة من أقدم القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال والتي انطلقت منذ ما يقرب من 16 عاما وتحديدا في عام 2008، وتعرض القناة برامج ومحتوى تربويا وترفيهيا باللغة العربية وتعتبر طيور الجنة من القنوات الشهيرة والمحبوبة بين الأطفال وأولياء الأمور في العالم العربي، كما تعرض قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال في مختلف الفئات العمرية، ويبحث الكثير عن تردد قناة طيور الجنة.

تعرف على تردد قناة طيور الجنة

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

والآن تعرف على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

بالنسبة للتردد الخاص بقناة طيور الجنة، فإنه يختلف حسب البلد ومزود الخدمة التلفزيونية، حيث يفضل التحقق من موقع القناة الرسمي أو الاتصال بمزود الخدمة المحلى للحصول على التردد الصحيح الخاص بقناة طيور الجنة في منطقتك.

تفاصيل حول قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة (Toyor Al Janah) هي قناة تلفزيونية عربية متخصصة في برامج الأطفال، تأسست القناة في عام 2008 ومقرها في الأردن، وكان الهدف من قناة طيور الجنة هو العمل على توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة ومسلية للأطفال.

حيث تتميز قناة طيور الجنة ببرامجها المتنوعة التي تستهدف الأطفال في مختلف الفئات العمرية، كما تعرض القناة العديد من أفلام الرسوم المتحركة، والبرامج التعليمية، والألعاب التفاعلية، والأغاني والموسيقى، والقصص القصيرة، والأناشيد الدينية.

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