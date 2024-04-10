“لولو راحت تلعب على المرجيحه”.. نزل تردد قناة وناسة العيد فرحة 2024 واتفرج على أجمل الأغاني وأروع الأناشيد طول الوقت

تعد قناة وناسة من أكثر القنوات الطفولية التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة، مما تعمل على استقطاب العديد من الأطفال وأولياء الأمور، هذا وأن القناة تقدم محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يعمل على تلبية احتياجات الأطفال في كافة الأعمار، فضلاً عن أن القناة مناسبة للأطفال من سن الـ 13 عامًا، ويمكنك العمل على متابعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل.

تردد قناة وناسة أطفال

يمكنك القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة 11470.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة أطفال يكون عمودي.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

جاءت أهم المعلومات الخاصة بإستقبال قناة توم وجيري أطفال، لمشاهدة العديد من الأفلام والبرامج الكرتونية المتميزة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد يكون 11355.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش 2024 النايل سات

ويمكنك كذلك متابعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال سواء البرامج أو الأفلام الكرتونية، فقًا للأتي:-