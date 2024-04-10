موعد مباراتي الأهلي ومازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار نحو مواجهة من العيار الثقيل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي العملاقان الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في صراع على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الأعرق في القارة السمراء وقد شق كل فريق طريقه بنجاح إلى هذه المرحلة بعد تجاوزهما عقبات صعبة في الأدوار السابقة، ليضربا موعدًا معًا في مواجهتين حاسمتين ستحددان هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراتي الأهلي ومازيمبي

سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة صعبة أمام مازيمبي، أحد أقوى الفرق الإفريقية، حيث يتطلع المارد الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب خارج أرضه قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره بنجاح في البطولة والتأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب، بينما يسعى مازيمبي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب ومن المتوقع أن تشهد المباراتان إثارة وندية كبيرة بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن موعد مباراتي الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الذهاب:

تاريخ مباراة الذهاب: يوم السبت الموافق 20 أبريل

توقيت المباراة: تبدأ أحداث مباراة مازيمبى والاهلي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة

الملعب: تقام المباراة علي ملعب مازيمبي في الكونغو

موعد مباراة الإياب:

التاريخ: يوم الجمعة 26 أبريل

التوقيت: تبدأ أحداث مباراة الاهلي ومازيمبي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: تقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي