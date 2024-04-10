“زيادة 15000 دينار” استعلام رواتب المتقاعدين في  الجزائر.. نسبة الزيادة ورابط الإستعلام

في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، أعلنت وزارة العمل والتشغيل في الجزائر عن الزيادة الجديدة التي تشمل كافة المتقاعدين لتصل قيمتها إلى 15 ألف دينار عراقي، في سبيل تخفيف العبء الاقتصادي التي يُعاني منه العديد من الفئات والأسر الأكثر احتياجًا في كافة ولايات دولة الجزائر، ويمكن التعرف على هذه الزيادة كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

حددت المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي، عن زيادة رواتب المتقاعدين التي تشمل جميع المشتركين والمستفيدين من المؤسسة، وفقًا لما يلي:-

بلغت الزيادة المنوط صرفها لـ 15% وذلك لمن يتحصل على راتب قدره 20 ألف دينار فأقل.

بينما تُطبق الزيادة لمن يحصل على راتب 20 ألف دينار فأكثر على 4%.

على أن يتم تطبيق هذه الزيادة مع بداية شهر مايو المقبل.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة العمل والتشغيل.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى المؤسسة.

القيام بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة الإستعلام عن مستحقات التقاعد.

استكمال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

الضغط في النهاية على زر “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب وبالزيادة الجديدة.

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