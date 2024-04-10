يسلام على القط والفار الأشقياء.. تردد قناة توم وجيري كيدز الجديد 2024 على اقمار الصناعية المختلفة

قناة توم وجيري أطفال هي من أبرز القنوات الطفولية المتميزة التي يعشقها ملايين الأطفال في العديد من الدول العربية، فضلاً عن أن القناة تقوم بإذاعة البرامج الطفولية المميزة والأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال، لذا فإنه يمكن استقبال القناة على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري كيدز

من السهل التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11345.

معامل الترميز لقناة توم وجيري أطفال فهو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون افقي.

معامل تصحيح الخطأ6/4.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال يكون العرب سات.

التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال فهو 11345.

معامل الترميز لقناة توم وجيري أطفال فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ6/4.

خطوات ثبت قناة توم وجيري أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال، وفقًا لما يلي:-