سلم رواتب الموظفين في العراق” وزارة المالية تكشف راتب الموظف بزيادة مليون

لا تزال مسألة زيادة رواتب الموظفين في العراق، هي محض مشكلة وعقبة كبيرة أمام ملايين الموظفين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها في سبيل صرف الرواتب بالزيادة الجديدة التي بلغت نحو 150%، على أن يتم تعديل سلم الرواتب الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سلم رواتب الموظفين بزيادة 150%

حددت وزارة المالية العراقية، سلم رواتب الموظفين في العديد من الدوائر والمؤسسات العاملة في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

في حالة إذا كان راتب الموظف 200 ألف دينار فبعد الزيادة يكون 500 ألف دينار عراقي.

لكن في حالة إذا بلغ راتب الموظف 300 ألف دينار عراقي يكون بعد الزيادة 750 ألف دينار عراقي.

إضافة إلى أن راتب الـ 150 ألف دينار يكون بعد زيادة 150% نحو 450 ألف دينار عراقي.

هذا وأن راتب الموظف بعد 600 ألف دينار عراقي مليون و500 ألف دينار عراقي.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين بزيادة 150%

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة البالغ قدرها 150%، وفقًا لما يلي:-