السيارة الأفضل على الإطلاق.. تعرف على مواصفات ومميزات سيارة K4 2025.. لو محوش قرشين في العيد روح اشتريها!!

تكشف شركة كيا الستار عن سيارتها الجديدة كيا K4 لعام 2025، التي تأتي مجهزة بتقنيات حديثة ومواصفات فنية عالية، يتميز السيارة بميزات السلامة والأمان من خلال نظام فرامل مانعة للانزلاق وتوزيع إلكتروني صحيح للفرامل، بجانب مقصورة داخلية أنيقة وواسعة وتصميم خارجي فاخر مع تقنية الإضاءة LED وعجلات بقياس 18 بوصة، إن إطلاق السيارة يستحوذ على اهتمام العديد من المستهلكين الذين يسعون لمعرفة المزيد عن مواصفاتها التقنية.

مواصفات كيا K4 2025

المواصفات المحرك الأول المحرك الثاني:

تقدم السيارة خيار محرك بسعة 2.0 لتر وأيضاً محرك بسعة 1.6 لتر.

قوة المحرك ١٤٧ حصان وفي المحرك الآخر ١٩٠ حصان.

تم تجهيز المحرك بأربع أسطوانات، ويتضمن هذا المحرك أربعة أسطوانات.

عند تشغيل هذا المحرك، يتولد عزم دوران يبلغ 179 نيوتن متر، بينما المحرك الآخر يتولد عزم دوران يصل إلى 264 نيوتن متر.

يتميز المحرك بنقل الحركة الأوتوماتيكي المتاح أيضا.

مميزات السلامة والأمان بالسيارة:

تم تجهيز السيارة بنظام يمنع الانزلاق للفرامل.

مع توزيع الكتروني للفرامل.

نظام المساعدة في عدم الاصطدام الأمامي.

كام تأتي بنظام كشف المشاة.

تتميز أيضا بنظام تثبيت السرعة التكيفي.

كذلك مكابح آلي للفرامل الفجائية.

بالإضافة إلى خاصية مساعد الفرامل.

تم تركيب نظام مراقبة الزوايا العمياء في سيارة تويوتا كامري 2024، وهذه الميزة توفر:

هناك نظام مساعدة لتسلق التلال والمنحدرات متوفر.

بالإضافة إلى النظام الذي يعمل على الحفاظ على الاتجاه.

مع نظام مراقبة الجر.

مواصفات السيارة الداخلية والتقنية

تم توفير مساحة داخلية أوسع في السيارة مقارنة بالنسخة السابقة.

تم زيادة حجم صندوق تخزين الأمتعة في السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز المقاعد الجلدية عالية الجودة الشعور بالراحة.

تتميز السيارة أيضًا بعجلة القيادة المغلفة بالجلد والتي تحتوي على وظائف متعددة.

بالإضافة إلى تكييف هوائي اوتوماتيكي

تميزت السيارة بدعمها لنظام Apple Carplay

بفضل تواجد نظام Android Auto في سيارة نيسان كيكس الجديدة لعام 2025.

بإمكانية قفل وفتح السيارة بضغطة زر.

مواصفات السيارة الخارجية