خبر بمليون دولار.. مفاجأة غير متوقعة في مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة!!

زادت الجهود في الساعات الأخيرة من قبل عدد كبير من الموظفين للتحقق من مواعيد صرف رواتب شهر أبريل 2024،يتم صرف الرواتب للمواطنين في هذا الشهر عبر فروع البنوك أو فروع البريد المصري الموتنشرة في مختلف المحافظات والمدن في مصر، سوف يتم استعراض جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع في هذا المقال.

مواعيد صرف مرتبات ابريل 2024

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عن تحديد أيام الخميس والأحد والاثنين 4 و7 و8 من شهر إبريل 2024 لصرف أي رواتب متأخرة للعاملين قبل حلول عيد الفطر المبارك 2024، ومن المقرر صرف رواتب شهر إبريل 2024 للعاملين خلال الأيام 21 و22 و23 من نفس الشهر، بالإضافة إلى جميع البدلات والمكافآت المتفق عليها، لم يتم الكشف عن أي معلومات بعد من الوزارة حول تقديم موعد صرف رواتب شهر إبريل 2024 قبل عيد الفطر المبارك.

مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة