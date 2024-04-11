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خبر بمليون دولار.. مفاجأة غير متوقعة في مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة!!
زادت الجهود في الساعات الأخيرة من قبل عدد كبير من الموظفين للتحقق من مواعيد صرف رواتب شهر أبريل 2024،يتم صرف الرواتب للمواطنين في هذا الشهر عبر فروع البنوك أو فروع البريد المصري الموتنشرة في مختلف المحافظات والمدن في مصر، سوف يتم استعراض جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع في هذا المقال.
مواعيد صرف مرتبات ابريل 2024
أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عن تحديد أيام الخميس والأحد والاثنين 4 و7 و8 من شهر إبريل 2024 لصرف أي رواتب متأخرة للعاملين قبل حلول عيد الفطر المبارك 2024، ومن المقرر صرف رواتب شهر إبريل 2024 للعاملين خلال الأيام 21 و22 و23 من نفس الشهر، بالإضافة إلى جميع البدلات والمكافآت المتفق عليها، لم يتم الكشف عن أي معلومات بعد من الوزارة حول تقديم موعد صرف رواتب شهر إبريل 2024 قبل عيد الفطر المبارك.
مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة
- سوف يحصل الموظفون ذوي الدرجات الوظيفية الممتازة على رواتبهم لشهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة حتى تصل إلى حوالي 12,200 جنيه.
- سوف يحصل موظفون الرتب العالية على رواتبهم لشهر أبريل 2024 مع زيادة جديدة تصل إلى حوالي 10200 جنيه.
- سوف يتلقى موظفو المستوى الإداري العام رواتبهم لشهر أبريل 2024 بزيادة تقدر بحوالي 9200 جنيه.
- سوف يتلقى موظفو الدرجة الثانية رواتبهم لشهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة بحوالي 8000 جنيه.
- سوف تحصل موظفو الدرجة الثالثة على رواتبهم لشهر أبريل 2024 بعد زيادتها حتى تصل إلى ما يقرب من 7500 جنيه.
- سوف يحصل موظفو الدرجة الرابعة على رواتبهم لشهر أبريل 2024 بعد التعديل الجديد، بمبلغ يصل إلى حوالي 7000 جنيه.
- سوف يرتفع راتب موظفي الدرجة الخامسة بنحو 6500 جنيه في شهر أبريل 2024.
- سوف يحصل موظفو الدرجة السادسة على رواتبهم لشهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة بقيمة حوالي 6000 جنيه.