“سعر الدولار لحظة بلحظة” كم سعر الدولار اليوم في مصر مع أول أيام عيد الفطر المبارك

سجل اليوم الأربعاء سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء استقرارًا، حيث كان من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار مع إجازة عيد الفطر المبارك، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار مستقرًا في البنوك المصرية منذ أن تم تحرير سعر الصرف على الجنيه، وفي الأسطر التالية نبين سعر الدولار في البنوك والمصرية والسوق السوداء.

سعر لدولار اليوم في البنوك الحكومية

شهد اليوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك استقرارًا في أسعار الدولار في البنوك المصرية، والذي أبدى في الفترة الأخيرة استقرارًا منذ أن تم تحرير سعر الدولار، حيث بلغ اليوم سعر الدولار فس البنوك الحكومية التالي:

البنك المركزي المصري سعر البيع 47.659، وسعر الشراء 47.523.

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

شهد اليوم سعر الدولار في البنوك الخاصة المصرية الأسعار التالية:

بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

تعد هذه الأسعار التي أبدتها البنوك صباح اليوم، والتي يظهر فيها سعر الدولار بين الزيادة والنقصان بمقدار 10 قروش تقريبا.

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء استقرارا، فمنذ أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف قد اظهر سعر الدولار استقرار مقابل الجنيه، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري 48.03 لكل واحد دولار.