100 دولار كم دينار؟.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، داخل أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، فضلاً عن زيادة السعر في بورصتي الكفاح والحارثية، ليُسجل في بغداد نحو 148.100 دينار لكل 100 دولار، فضلاً عن أن أخر انخفاض له يوم الإثنين الماضي الذي وصل فيه سعر الدولار أمام الدينار نحو 148 ألف دينار لكل 100 دولار.

سعر الدولار أمام الدينار العراقي

وداخل أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فسجل الدولار ارتفاعًا كبيرًا ليبلغ سعره في محال الصيرفة نحو 148.000 دينار، هذا وأن سعر الشراء وصل نحو 147.900 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، إضافة إلى استمرار ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام العملات العربية والأجنبية، داخل العديد من المصارف والبنوك العراقية التي تُحدد أخر تحديث له بالتعاملات اليومية.

سبب ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي

وعن أسباب ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، فإن المضاربون داخل السوق الموازية يقوم ببث العديد من الشائعات التي تخلق أزمات مصرفية تؤدي إلى رفع السعر، هذا وأن المركزي العراقي يستمر في تقديم الدولار بالسعر الرسمي الذي يبلغ نحو 1320 دينارًا عراقيًا للدولار بكافة المعاملات المشروعة التي منها التحويلات والإعتمادات للعديد من الواردات داخل دولة العراق بما يؤثر ذلك على أسعار الصرف للعملات العربية والأجنبية.