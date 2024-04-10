“كشوفات PDF” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها في الفترة الحالية بواسطة المواطنين داخل العراق ومختلف المحافظات، هي أسماء المنضمين حديثا إلى الرعاية الاجتماعية، حيث سيتم تقديم إليهم من قبل وزارة العمل والشؤون حماية اجتماعية لهم من خلال الوجبة السابعة التي تقدم إليهم، ويتم معرفة أسماء المشمولين بواسطة بعض الخطوات التي تنفذ بصورة إلكترونية، من خلال منصة مظلتي التي أعلنت عنها وزارة العمل.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

جميع المواطنين داخل العراق سيتمكن من الاستعلام عن جميع الأسماء المشمولة في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ تلك الخطوات الآتية:

اولا يجب التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية، حتى يتم اختيار زر الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب تحديد زر أسماء المشمولين داخل الرعاية الاجتماعية.

ثم يتم تدوين رقم الوجبة ورقم الدفعة، مع إدخال المقاطعة التي تقيم بها.

ثم قم بالضغط على زر تنزيل

ستتمكن خلال بضعة دقائق من الحصول على كشوف المنضمين إلى الرعاية الاجتماعية.

شروط الانضمام إلى الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية

حتى يتم الانضمام بكل يسر إلى الرعاية الاجتماعية والحصول على المميزات التي تقدمها إلى المواطنين يجب أن تتوفر بعض الشروط الهامة في كل متقدم، وتلك الشروط هي عبارة عن الآتي: