صيغة تكبيرات العيد كاملة مكتوبة.. وقت ترديد تكبيرات عيد الفطر 2024

ساعات قليلة جدا تفصلنا عن أداء صلاة العيد من قبل المسلمين في مختلف بقاع الأرض العربية والأجنبية، وقبل الصلاة يتم ذكر فيها التكبيرات التي يحفظها الجميع ويرددها من وقت إعلان دار الإفتاء عن قدوم يوم العيد وتحديد موعده، حيث أعلنت أن اليوم العاشر من شهر أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، لذا بدأ الجميع بالبحث عن تكبيرات العيد حتى يتم ترديدها احتفالا بقدوم عيد الفطر المبارك.

تكبيرات العيد بالصيغة الصحيحة

يتم دائما إلقاء وترديد تكبيرات العيد أمام الأطفال حتى يحفظونها، ويعد ترديد تكبيرات العيد سنة ومستحب من قبل الجميع، لذا من لا يحفظ صيغة التكبيرات يبحث دائما عنها حتى يحفظها ويرددها طوال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ دائما الصيغة بالتكبير وحمد لله ثم التسبيح، وبعد ذلك يتم ترديد بعض الكلمات التي تشير إلى نصر الله وصدقه، وبعد انتهاء تلك الصيغة يتم ترديد بعض الكلمات التي يصلي بها الجميع على النبي وعلى أنصاره وأصحابه وذريته وأزواجه ويمكن أن نوضح التكبيرات بشكل أكثر تفصيلا كالتالي:

أولا نبدأ بالتكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله.

ثم نوحد الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

ثم نبدأ في الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

وقت ترديد تكبيرات عيد الفطر

يريد أن يعلم البعض الوقت المناسب للبدء في إلقاء التكبيرات الخاصة بعيد الفطر، لذا نوضح لكم أن وقت الإلقاء يكون بعد غروب الشمس في يوم 30 رمضان، أو بعد صلاة المغرب وانتهاء الصيام، وتنتهي تلك التكبيرات مع انتهاء صلاة عيد الفطر، ويتم إلقاء التكبيرات في المساجد في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، حتى الوصول إلى صلاة العيد، كما يحتفل الجميع على منصات التواصل الاجتماعي بالعيد، من خلال نشر بعض الفيديوهات التي تحمل تكبيرات العيد وتحمل بعض التهاني والتبريكات إلى الأصدقاء والأقارب.