عيد الفطر 2024.. موعد صلاة العيد في القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الفطر المبارك في مصر وفي جميع المحافظات، حيث يرغب الجميع ويبحث بصورة مستمرة عن موعد إقامة الصلاة في مختلف المحافظات المصرية، ومن الضروري أن يتم معرفة موعد إقامة صلاة العيد حتى تتمكن من أدائها في الوقت المناسب مع جميع المصلين في الساحات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، كما أن لها مظاهر مختلفة تبث راحة وتبعث سعادة في قلوب الجميع.

موعد إقامة صلاة عيد الفطر في مصر 2024

من الضروري أن يتم معرفة موعد إقامة صلاة العيد داخل المحافظة التي تقيم بها، وذلك بسبب اختلاف المواعيد من محافظة لأخرى، لكن يكون الاختلاف في بضعة دقائق قليلة، لذا جاء الموعد الرسمي لإقامة الصلاة في عيد الفطر المبارك في مختلف المحافظات كالآتي:

تبدأ صلاة العيد داخل محافظة القاهرة في الساعة السادسة إلا دقيقة.

صلاة العيد في محافظة الجيزة تبدأ في الساعة السادسة إلا دقيقتين.

موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك داخل محافظة الإسكندرية ستكون في تمام الساعة السادسة ودقيقتين.

موعد إقامة صلاة العيد داخل محافظة الفيوم سيكون في الساعة السادسة صباحا.

جاء موعد صلاة العيد داخل محافظة بورسعيد في الساعة السادسة إلا 7 دقائق.

يتم إقامة صلاة العيد داخل محافظة بني سويف في الساعة السادسة ودقيقتين.

تبدأ صلاة العيد داخل محافظة أسيوط في الساعة السادسة صباحا.

مظاهر الاحتفال داخل محافظات جمهورية مصر العربية

تتميز مصر دائما بمظاهر الاحتفال المختلفة والخاصة بها في عيد الفطر المبارك، والتي تشير إلى السرور والبهجة والسعادة التي يشعر بها الجميع، ومن أبرز المظاهر هي عبارة عن الآتي: