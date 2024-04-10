“نزلها الآن”.. تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك 2024

تتعدد مظاهر احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك، وتشكل تكبيرات العيد أحد أهم الشعائرالتي تقام بها، فهي تعتبر جزءاً من العبادات، وتُعتبر مصدراً للسرور والبهجة لدى المسلمين، حيث يشعر المسلمون بالفرح والسرور عندما يستمعون إلى تكبيرات العيد، حيث تُعتبر مظاهر من مظاهر فرحة وتوحيد المسلمين في هذه المناسبة الدينية العظيمة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد فتابعونا.

قنوات ناقلة لتكبيرات العيد 2024

يتم نقل تكبيرات العيد عبر العديد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تعمل هذه القنوات على بث التكبيرات في مختلف الأوقات، وإليك تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد وصلاة العيد لعام 2024 هو كما يلي:

قناة الحج

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

تردد قناة السعودية

قناة السعودية واحدة من القنوات الفضائية العربية التي ستسمح للمشاهدين بالاستماع إلى تكبيرات وتهليلات العيد، كما يمكن استقبال القناة وفقًا للتردد التالي:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة كنوز والاستماع لتكبيرات العيد

يُمكنكم أيضًا الاستمتاع بالاستماع إلى تكبيرات العيد ومشاهدة صلاة عيد الفطر عبر قناة “كنوز”، حيث يمكن استقبال القناة عبر التردد التالي:

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية ضبط تردد القنوات الناقلة لترددات العيد

لتثبيت الترددات التي تم ذكرها سلفًا لاستقبال تكبيرات العيد، يُمكن اتباع الخطوات التالية: