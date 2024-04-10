متى ستكون صلاة العيد في عموم محافظات العراق 2024 وما أفضل سنن عيد الفطر؟

موعد صلاة عيد الفطر في العراق لعام 2024، وهذه العبارة كانت من أكثر البحوث عبر محركات البحث في الساعات الأخيرة، حيث قامت هيئة الشؤون الإسلامية في العراق بتحري هلال شهر شوال والإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 اليوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نقدم لكم موعد صلاة العيد في بعض محافظات العراق، فتابعونا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظات العراق 2024

موعد صلاة عيد الفطر في العراق لعام 2024 يتم بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، مع مراعاة اختلاف مواقيت الصلاة في مختلف المدن العراقية، وتأتي مواعيد صلاة العيد في العراق على النحو التالي:

في مدينة بغداد، يكون موعد الصلاة في الساعة 5:58 صباحًا.

في مدينة كركوك، يكون موعد الصلاة في الساعة 5:56 صباحًا.

في مدينة النجف، يكون موعد الصلاة في الساعة 5:59 صباحًا.

أما في مدينة الموصل، يكون موعد الصلاة في الساعة 6:00 صباحًا.

سُنَن عيد الفطر

تعتبر سنن العيد جزءاً لا يتجزأ من فرحة المسلمين بانتهاء شهر رمضان المبارك وتحقيقهم للطاعات والقربات خلاله، ومن خلال هذه السنن، يعبر المسلمون عن شكرهم وامتنانهم لله على النعم التي منحها لهم، ويتمثل ذلك في أداء العبادات والأعمال الصالحة والتقاليد الدينية التي تعكس فرحتهم وتوحدهم في هذه المناسبة المباركة، ومنها: