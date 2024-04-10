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“متاح هنا”.. مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات مصر وصيغ التكبيرات الصحيحة
أوضحت وزارة الأوقاف أن صلاة عيد الفطر المبارك ستُقام في جميع المساجد التي يُقام فيها صلاة الجمعة، وسيتم إقامة صلاة العيد في الساحات العامة حسب تنظيم كل مديرية بالتعاون مع المحافظة التابعة لها، وسيتم ذلك من خلال التنسيق الكامل بين المديريات والمحافظات لتحديد الساحات التي ستُستخدم لصلاة العيد، تابعونا على موقع البديل لمعرفة مواعيد صلاة العيد في مختلف محافظات مصر.
مواعيدصلاة العيد في محافظات مصر 2024
صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024 ستكون وفقًا للتوقيتات التالية في المحافظات المذكورة:
- القاهرة: الساعة 5:59 صباحًا.
- الجيزة: الساعة 5:58 صباحًا.
- الإسكندرية: الساعة 6:02 صباحًا.
- بورسعيد: الساعة 5:53 صباحًا.
- السويس: الساعة 5:53 صباحًا.
- العريش: الساعة 5:47 صباحًا.
- الطور: الساعة 5:50 صباحًا.
- سانت كاترين: الساعة 5:48 صباحًا.
- طابا: الساعة 5:44 صباحًا.
- شرم الشيخ: الساعة 5:47 صباحًا.
تكبيرات عيد الفطر المبارك 2024
تبدأ تكبيرات العيد عادةً منذ غروب اليوم الأخير من رمضان وتستمر حتى وقت الصلاة، وتكثر التكبيرات في الطريق إلى المسجد حيث يتجمع المسلمون لأداء صلاة العيد، وتهدف هذه التكبيرات إلى التعبير عن الشكر والفرح بالمناسبة السعيدة، ومن الصيغ الصحيحة لها:
- الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
- الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
- الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
- سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.