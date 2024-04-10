“عم يجنن” أجمل طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم

مع استقبال عيد الفطر المبارك، يتطلع الكثير إلى التنويع في طرق الطهي وتقديم كل ما لذ وطاب، بالإضافة إلى الكعك والحلويات نقدم اليوم طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم، بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة.

إليك طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم

المكونات اللازمة:

– 250 غراما من اللحم المفروم.

– 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة.

– 2 فصوص ثوم، مهروسة.

– 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.-

1 ملعقة صغيرة من البهارات ومنها (الفلفل الأسود والملح والكمون والكزبرة).

– عجينة الرقاق الجاهزة (يمكن العثور عليها في الأسواق المحلية).

– زيت القلي.

الطريقة:

. سخن زيت الزيتون في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم يتم إضافة البصل المفروم وقلبه حتى يصبح شفافا ورائحته مستساغة.

. أضف الثوم المهروس واستمر في القلي لمدة دقيقتين أخريين حتى يتم تحميره قليلا وينتشر عبيره.

. أضف اللحم المفروم إلى المقلاة واستمر في القلي حتى ينضج تماما ويتحول إلى لون بني، ثم نقوم بتفتيت اللحم المفروم بواسطة ملعقة خشبية لضمان تجانس النكهات وطهوه بشكل متساو.

. يتم إضافة البهارات (الكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح) وامزجها جيدا مع اللحم المفروم، والاستمرار في الطهي لمدة دقيقتين إضافيتين لدمج النكهات.

. اترك خليط اللحم المفروم يبرد تماما.

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. قم بفتح وتوسيع عجينة الرقاق وقطعها إلى مستطيلات صغيرة.

. ضع كمية صغيرة من خليط اللحم المفروم في الجزء العلوي من كل مستطيل من عجينة الرقاق.

. قم بلف العجينة حول خليط اللحم المفروم لتشكيل رقاق ملفوف.

. سخن زيت القلي في قدر عميق على نار متوسطة.

. اقلي رقاق اللحم المفروم في الزيت المسخن حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش من الجانبين، قد تحتاج إلى قليها بدفعات صغيرة حتى تنتهي من جميع الرقائق.

. قم بوضع رقاق اللحم المفروم المقلي بعد خروجه على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

. قدم رقاق اللحم المفروم ساخنا كوجبة خفيفة أو طبق جانبي.