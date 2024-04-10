حتصلي امتى .. الساعة كام موعد صلاة عيد الفطر2024 في القاهرة وجميع المحافظات المصرية

الساعة كام موعد صلاة عيد الفطر2024 في القاهرة انتهى شهر رمضان الكريم ولهذا يترقب كافة المسلمون موعد صلاة عيد الفطر المبارك فهو من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون بشغف من عام لآخر لأن فيه يقام العديد من مظاهر الاحتفال ومنها الخروج لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات فهذه السنة تعد من السنن المؤكدة في العيد ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح موعد عيد الفطر ومواقيت الصلاة في المحافظات المصرية.

الساعة كام موعد صلاة عيد الفطر2024 في القاهرة

تم الإعلان عن الموعد المحدد فلكياً لقدوم عيد الفطر وهو اليوم العاشر من شهر أبريل القادم، حيث يوافق اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك يوم التاسع من أبريل، وفي إطار ذلك كانت كشفت دار الإفتاء أنها سوف تقوم باستطلاع الهلال الذي يوضح بداية شهر شوال بداية صلاة المغرب في يوم 29 من شهر رمضان نظراً لأن رؤية الهلال هو الدليل الوحيد الذي يتم الاعتماد عليه لتحديد بداية أول شهر شوال.

موعد صلاة عيد الفطر2024 في القاهرة وجميع المحافظات المصرية

قامت دار الإفتاء بالإعلان عن المواقيت التي يتم فيها أداء صلاة العيد في كافة المحافظات المصرية، حيث يوجد اختلافات بسيطة بين كل محافظة والأخرى وذلك لاختلاف موعد شروق الشمس وجاءت مواقيت صلاة عيد الفطر على النحو التالي: