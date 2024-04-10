ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024 : الله اكبر الله اكبر “شغلها الـ 24 ساعة وعيش فرحة العيد”
ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024
لم يتبقى سوى ساعات قليلة حتى تقام صلاة عيد الفطر المبارك لذلك إزداد البحث عن ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024، حيث يريد الكثير من الأشخاص معرفة تردد القنوات التى تقوم باذاعة تكبيرات عيد الفطر المبارك، حتى يستمعون إليها وعيش أجواء العيد التي لم تكتمل بدون سماع هذه التكبيرات، ومن أهم هذه القنوات قناة السعودية قرآن و قناة الحج، وسنعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه القنوات خلال سطور هذا المقال.
ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024
من أهم القنوات الناقلة لتكبيرات العيد هي قناة السعودية قرآن، ويكون تردد هذه القناة كالآتي:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد الجديد: 12149.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: ¾
- الاستقطاب: أفقي.
ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024 قناة الحج
يمكنك ايضا الاستماع إلى تكبيرات العيد عن طريق تنزيل ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024 ومن أهم هذه القنوات قناة الحج، ويكون تردد هذه القناة كالآتي:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12015.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تكبيرات العيد مكتوبة
ستقوم ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024 التي قمنا بعرضها لكم بترديد هذه التكبيرات بالصيغة المشهورة في تكبيرات العيد التي تضمنت الصلاة على الرسول بالشكل التالي:
- الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.
- اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً.