ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024 : الله اكبر الله اكبر “شغلها الـ 24 ساعة وعيش فرحة العيد”

لم يتبقى سوى ساعات قليلة حتى تقام صلاة عيد الفطر المبارك لذلك إزداد البحث عن ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024، حيث يريد الكثير من الأشخاص معرفة تردد القنوات التى تقوم باذاعة تكبيرات عيد الفطر المبارك، حتى يستمعون إليها وعيش أجواء العيد التي لم تكتمل بدون سماع هذه التكبيرات، ومن أهم هذه القنوات قناة السعودية قرآن و قناة الحج، وسنعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه القنوات خلال سطور هذا المقال.

ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024

من أهم القنوات الناقلة لتكبيرات العيد هي قناة السعودية قرآن، ويكون تردد هذه القناة كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾

الاستقطاب: أفقي.

ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024 قناة الحج

يمكنك ايضا الاستماع إلى تكبيرات العيد عن طريق تنزيل ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024 ومن أهم هذه القنوات قناة الحج، ويكون تردد هذه القناة كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تكبيرات العيد مكتوبة

ستقوم ترددات قنوات تكبيرات العيد 2024 التي قمنا بعرضها لكم بترديد هذه التكبيرات بالصيغة المشهورة في تكبيرات العيد التي تضمنت الصلاة على الرسول بالشكل التالي: