حضري بسكويت العيد بالتمر بطريقة سهلة وبسيطة

بسكويت العيد بالتمر ، من أشهى أنواع البسكويت الذي يقدم في الكثير من المناسبات له قوام هش وناعم جدا، يقدم محشي بالعجوة أو ما يعرف بالتمر الطري بنكهة القرفة التي تميزه بنكهة مميزة جدا، كما يعد من أنواع البسكويت البسيط يتم تحضيره بعجينة ناجحة له قوام ناعمة جدا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على طريقة عمل بسكويت العيد بالتمر بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل بسكويت العيد بالتمر

مكونات بسكويت العيد سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

٢ كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من المحلب.

نصف ملعقة صغيرة مستكة.

٣/٤ كوب من الحليب المحلى المكثف.

ربع كوب من ماء الزهر.

للحشو

كيلو من التمر. ملعقة كبيرة سمنة. ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة هيل.

طريقة التحضير

طريقة تحضير بسكويت العيد بالتمر بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

في العجان الكهربائي نضيف الدقيق المنخول ثم نضيف المستكة والمحلب المطحون ونقلب المكونات بمضرب التقليب.

ثم نضيف السمن ونخلط المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة، نغطى العجينة ونتركها لمدة ساعتين حتي ترتاح في درجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك نضيف إلي العجينة الحليب المحلى وماء الزهر، ثم نقلب المكونات باستخدام العجان على سرعة بطيئة حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة.

نترك العجينة ترتاح مرة أخرى لمدة حوالي ساعة أو ساعتين.

طريقة تحضير الحشوة

في وعاء عميق نضيف التمر والقرفة ونضيف الهيل، نضيف السمنة والزيت ونقلب المكونات باليد حتي يصبح خليط التمر طري وناعم، يشكل خليط التمر إلي كرات صغيرة بالحجم، ثم نحضر العجينة نأخذ جزء صغيرة من العجينة ثم يشكل على شكل كرة ثم نصنع بها تجويف في المنتصف ونضع كرة من التمر داخل التجويف، ثم نغلق العجينة جيدا على الحشوة على شكل كرة، ثم توضع الكرات في صواني فرن قصيرة الحافة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، نضغط على كرات البسكويت باستخدام مكبس البسكويت حتي تأخذ شكل مزخرف، يخبز البسكويت في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية لمدة من ٢٠إلي ٢٥دقيقة حتي ينضج ويأخذ لون ذهبي.