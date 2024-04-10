حضري بسكويت اللانكشير أحلى مخبوزات العيد بمكونات من مطبخك

يتميز بسكويت اللانكشير بشكل ومذاق فاخر برغم بساطة مكوناته المتوفرة في كل مطبخ، كما أن طريقة تحضيره بسيطة جدًا ولا تستغرق الكثير من الوقت، ويمكنك إعداده لأسرتك وضيوفك في الأعياد والمناسبات، وسوف ينال إعجابهم بكل تأكيد، وتابعونا في هذا المقال لتتعرفوا على طريقة عمل بسكويت اللانكشير بأبسط خطوات.

مكونات عمل بسكويت اللانكشير

سوف نتعرف على مكونات عمل البسكويت وهي كما يلي:-

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب نشا.

نصف كوب سمن.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت اللانكشير اللذيذ بكل سهولة وهي كما يلي:-

في البداية نخلط كوب ونصف من الدقيق مع نصف كوب من النشا، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة ملح، ونتركهم جانبًا. ثم نخفق نصف كوب من السمن مع نصف كوب من السكر بالمضرب الكهربي، ثم نزود بيضة واحدة وملعقة صغيرة من الفانيليا ونتابع الخفق على سرعة عالية. عندما يصبح القوام كريمي نضيف الدقيق المخلوط بالنشا والبيكنج بودر والملح، ونقلب بالملعقة حتى تختفي المواد الجافة وتمتزج مع بعضها. نضع العجينة في الثلاجة لمدة عشر دقائق قبل تشكيل البسكويت.

طريقة تشكيل بسكويت اللانكشير

ثم نشكل العجينة إلى كرات متساوية الحجم ونضعها في صينية مدهونة بالسمن أو مفروشة بورق الزبدة، يخبز البسكويت لمدة من 10 إلى 12 دقيقة في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 200، ثم يترك البسكويت حتى يبرد تمامًا ثم نلصق كل قطعتين مع بعض بالشوكولاتة المذابة أو المربى ونزين الجوانب بجوز الهند أو المكسرات على حسب الذوق.