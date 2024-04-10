حمله وشوف مميزاته بنفسك.. طريقة تحديث واتساب جولد 2024 ضد الحظر بعد اخر تحديث بأقوى المزايا

تحديث واتساب جولد، تطبيق واتساب جولد أحد التطبيقات التي تتميز بالعديد من المزايا التي يرغب في الحصول عليها الأفراد، بينما تقدم أفضل الإعدادات الإضافية مقارنة الواتساب العادي، والتي تحافظ أكثر على احترام الخصوصية والسرية التامة بين المحادثات، واستناداً علي لشهرة الواسعة تقوم إدارة التطبيق بتحديث واتس اب جولد بشكل مستمر لتتضاعف مميزات التطبيق.

كيفية تحديث واتساب جولد 2024

للراغبين في الحصول على المميزات الجديدة التي قام التطبيق بإطلاقها في أخر نسخة من واتساب جولد، يجب عليك تحديث التطبيق من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بالانتقال الى خانة البحث في جوجل كروم.

ثم قم بالنقر فوق خانة البحث، وقم بكتابة تحديث واتساب جولد.

انقر فوق الرابط الرسمي لها، سوف يتم انتقالك الي علامة تبويب جديدة.

اضغط فوق أيقونة تثبيت التطبيق.

إنتظر قليلاً حتى يتم التثبيت.

بعد الانتهاء من تحديث التطبيق يمكنك فتحه الآن.

ما هي أهم مزايا واتس اب جولد 2024

يتميز تطبيق واتساب بالعديد من المزايا المختلفة خاصة بعد تحديث واتساب جولد الجديد، والتي تم تميزه بالعديد من المميزات والتطورات الحديثة، ومن ضمن هذه المميزات ما يلي: