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تحديث.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 هو شاهد جميع افلام كرتون والاغاني بجوده عاليه hd
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى طفولي منذ أعوام والتي حصلت على شعبية كبيرة بين جميع الأطفال في جميع الدول العربية، بينما يهدف إلى نشر قواعد الإيمان والإسلام من خلال الأناشيد الهادفة التي يقوم بنشرها عبر شاشة القناة.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
يمكن لأولياء الأمور للأطفال الراغبين في مشاهدة ومتابعة محتوي قناة طيور الجنة الجديد، أن يقوموا بضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على قنواتهم من خلال سمات الضبط التالية:
- تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، 11274
- القمر الصناعي هو نايل سات.
- معدل ترميز القناة هو 27500
- الاستقطاب أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ ¾.
ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات
- ضبط تردد القناة عبر عرب سات 11310.
- معامل استقطاب القناة عمودي.
- نسبة الترميز للقناة هي 27500.
- معدل تصحيح الخطأ ¾.
ما هي خطوات ضبط قناة طيور الجنة الجديد 2024
لكي تتمكن من ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، يمكنك متابعة خطوات الضبط التالية:
- أولاً، اضغط علي خانة القائمة الرئيسية في جهاز التحكم.
- ثانياً، قم بتحديد تثبيت القناة ثم انقر بعد ذلك فوق التثبيت اليدوي.
- ثالثاً، بعد ذلك قم بتدوين كافة البيانات التالية (تردد القناة، اسم القمر الصناعي، الاستقطاب، معدل الترميز).
- رابعاً، ثم قم بالضغط فوق مربع البحث.
- خامساً وأخيراً، انتظر قليلا حتي يتم تنزيل القناة عبر قنواتك علي الشاشة الخاصة بك.