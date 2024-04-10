تحديث.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 هو شاهد جميع افلام كرتون والاغاني بجوده عاليه hd

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى طفولي منذ أعوام والتي حصلت على شعبية كبيرة بين جميع الأطفال في جميع الدول العربية، بينما يهدف إلى نشر قواعد الإيمان والإسلام من خلال الأناشيد الهادفة التي يقوم بنشرها عبر شاشة القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكن لأولياء الأمور للأطفال الراغبين في مشاهدة ومتابعة محتوي قناة طيور الجنة الجديد، أن يقوموا بضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على قنواتهم من خلال سمات الضبط التالية:

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، 11274

القمر الصناعي هو نايل سات.

معدل ترميز القناة هو 27500

الاستقطاب أفقي.

معدل تصحيح الخطأ ¾.

ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

ضبط تردد القناة عبر عرب سات 11310.

معامل استقطاب القناة عمودي.

نسبة الترميز للقناة هي 27500.

معدل تصحيح الخطأ ¾.

ما هي خطوات ضبط قناة طيور الجنة الجديد 2024

لكي تتمكن من ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، يمكنك متابعة خطوات الضبط التالية: