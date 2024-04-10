بأبسط الخطوات حضري قرص السمسم الهشة بكل سهولة

يحب الأطفال تناول المخبوزات بأنواعها مثل قرص السمسم وغيرها كفطور خفيف مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن، ولذلك تحرص كل أم على شرائها من المخابز أو تحضيرها في المنزل، حيث تتميز بمكوناتها البسيطة الموجودة في كل البيوت، ولكل محبي عمل المخبوزات جربوا معنا طريقة عمل قرص السمسم بأحلى طعم والنتيجة مضمونة.

مقادير عمل قرص السمسم

تحتوي القرص على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كيلو دقيق.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب إلا ربع زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب ونصف ماء دافئ للعجن.

الحشوة

كوب ونصف سكر خشن.

4 ملاعق كبيرة دقيق سميد أو دقيق أبيض.

كوب سمسم أبيض للوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قرص السمسم الهشة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

ننخل كيلو من الدقيق في إناء واسع ثم نضيف عليه ملعقتين كبار خميرة فورية، ونصف كوب سكر وملعقة صغيرة ملح. نقلب المكونات الجافة مع بعضها ثم نضيف كوب إلا ربع من الزيت مع متابعة التقليب. نزود كوبين ونصف من الماء الدافئ بالتدريج مع العجن باليد لمدة حوالي 8 دقائق حتى تمتزج المكونات. نغطي العجينة لمدة عشر دقائق فقط ثم نقطعها إلى كرات بحجم متوسط. ثم نغطي الكرات ونجهز الحشوة بخلط كوب ونصف من السكر الخشن مع أربع ملاعق كبار من دقيق السميد أو الدقيق الأبيض. إضافة الدقيق على السكر الخشن يمنع ذوبان السكر بالكامل داخل القرص أثناء الخبز مما يمنع احتراقها من أسفل والتصاقها بالصواني.

طريقة حشو قرص السمسم

نفرد كرة العجين قليلاً على راحة اليد ثم نضع بداخلها ملعقة أو ملعقتين من حشوة السكر ونغلقها جيدًا، ثم نضع القرص في طبق به سمسم أبيض مع الضغط برفق حتى يلتصق السمسم بالعجين، ثم نضع الأقراص في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها، ثم تخبز لمدة 20 دقيقة في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 200 حتى تأخذ لون ذهبي، وعندما نخرجها من الفرن نغطيها حتى تبرد وتصبح طرية ثم تقدم بألف صحة وعافية.