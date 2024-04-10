موعد صلاة عيد الفطر في البحرين وما هو أول يوم في عيد الفطر ؟من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها المسلمين في البحرين، وبعد قيام الهيئة المسئولة برصد الهلال فمن المقرر أن يكون أول أيام عيد الفطر هو يوم 10 أبريل في التقويم الميلادي، وتعتبر دولة البحرين من أكثر الدول التي تقدم احتفالات وفعاليات مميزة للاحتفال بمناسبة عيد الفطر الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك، وإذا كنت تريدون التعرف على موعد الصلاة فتابعوا مقالنا.

موعد صلاة عيد الفطر في البحرين

موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2024 ينتظر المسلمون أيام عيد الفطر التي تعتبر بداية الأيام السعيدة على المسلمين بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وتبدأ أول أيام العيد بصلاة العيد التي لها فرحة مميزة، وتختلف مواقيت الصلاة في كل دولة، ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد في البحرين في صباح يوم الأربعاء 10 أبريل حيث حددت إدارة الأوقاف السنية في البحرين موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لتكون في الساعة 05:38 صباح أول أيام العيد

موعد إجازة عيد الفطر في البحرين

يريد الكثيرون معرفة موعد إجازة عيد الفطر وبعد التعرف على موعد عيد الفطر وتحديد اليوم فقد أعلنت الجهات المختصة عن موعد إجازة الفطر الرسمية، حيث يكون الرد على استفسار المواطنين بخصوص كم يوم إجازة عيد الفطر ؟ ثلاثة أيام فقط من 10 أبريل حتي 12 أبريل.

ويتساءل الكثيرون بخصوص إجازة عيد الفطر وهل هي مدفوعة الأجر أم لا؟ نعم إجازة عيد الفطر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعات الحكومية في الدولة.

مصليات عيد الفطر في البحرين

مصلى العيد بشرق الحد (حي الجليعة)

مصلى العيد بمدينة الحد (مجمع 111)

مصلى العيد بالمحرق بالقرب من مقبرة المحرق

مصلى العيد بالبسيتين (الساية)

مصلى العيد بمنطقة عراد (ساحة قلعة عراد)

مصلى العيد بمنطقة السلمانية

مصلى العيد بمدينة عيسى (السوق الشعبي)

مصلى العيد بالرفاع الشمالي (ممشى الإستقلال)

مصلى العيد بالرفاع الشرقي قرب قلعة الرفاع.

مصلى العيد بمنطقة الحجيات (مجمع 929)

مصلى العيد بهورة سند (إسكان هورة سند الجديد)

مصلى العيد بمنطقة عسكر (القرية التراثية)

مصلى العيد بمنطقة الزلاق بساحة مركز تمكين شباب الزلاق

مصلى العيد بالساحة المقابلة لمركز حمد كانو الصحي الدوار رقم (17) بمدينة حمد

مصلى العيد في مركز شباب مدينة حمد الدوار رقم (2) بمدينة حمد

مصلى العيد بمنطقة البديع (مصلى العيد)

مصلى العيد بمدينة سلمان الساحة الشمالية لساحل مدينة سلمان طريق 8101 مجمع 581

مصلى العيد بمنطقة إسكان الرملي الجديد

فعاليات الاحتفال بعيد الفطر في البحرين

هناك العديد من الأنشطة والفعاليات التي يتم إقامتها في الأعياد في البحرين من أجل إظهار الاحتفال والسعادة بهذه الأيام المميزة، ومن أهم فعاليات عيد الفطر في البحرين ما يلي: