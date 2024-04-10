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في دقائق.. طريقة شحن جواهر فري فاير 2024 مجانا مضمونة 100% بدون حظر حسابك
يتساءل البعض من المشاركين في لعبة “جارينا”، عن طريقة شحن جواهر فري فاير والتي تساعدهم على شراء الأسلحة النارية وكسب المعركة والفوز بالجائزة، وذلك مع انتشار بعض من المواقع الإلكترونية الغير آمنة والتي تتسبب في اختراق الحساب وفي أحيان أخرى تعطل الحساب، ولذلك قدمه موقع المركز الرسمي للعبة جارينا أو shop2game طريقة آمنة لـ شحن الجواهر، وهي ما يقدمها لكم اليوم موقع البديل الإلكتروني.
طريقة شحن جواهر فري فاير
يذكر أن طريقة شحن جواهر فري فاير، ووفقًا لتعليمات المركز الرسمي للعبة، تكون على النحو التالي:
- التوجه مباشرة إلى موقع shop2game أو مركز الشحن الرسمي
- قم باختيار اللعبة
- تحتاج بعد ذلك إلى تسجيل الدخول
- سيطلب منك تحديد نوع الدولة
- قم بتسجيل معرف اللاعب
- حدد قيمة الشحن التي ترغب بها
- قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في لعبة جارينا
- قم بتأكيد عملية الشحن.
سعر فري فاير
على جانب آخر، تمثل كل جوهرة قيمة شحن معينة، سنتعرف على كل واحدة منهم الآن:
- عند الشحن بـ 2200 وسعره 20 دولار، تحصل على 220 جوهره مجاناً
- عند الشحن بـ 1080 جوهرة تحصل على 108 جوهرة مجاناً
- عند الشحن بـ 530 جوهرة تحصل على 53 جوهرة مجاناً
- عند الشحن بـ 210 جوهرة تحصل على 21 جوهرة مجاناً
- عند الشحن بـ 100 جوهرة تحصل على 10 جواهر مجاناً
- وتستخدم الجواهر في اللعبة، من أجل شراء الأسلحة النارية التي تُساعد اللاعب في عملية القتال
- وكلما زادت عدد الجواهر، التي يحصل عليها اللاعب تزداد معها أيضًا عدد الهدايا المجانية