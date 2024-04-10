هسة.. تنزيل الان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، مع اقتراب موعد صرف الوجبة السابعة من الرعاية الإجتماعية 2024، يتساءل العديد من المواطنين عن اسماء المشمولين بالدفعة السابعة، وكيفية الاستعلام عن أهلية الرعاية الاجتماعية لهم قبل موعد صرف الدفعة، بينما كشفت الوزارة عن عدة خطوات يجب الالتزام بها للاستعلام عن قائمة المشمولين التي قد سبق وأعلنت عنها الوزارة من قبل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لكي يتمكن المواطنين من الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة، قم باتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي من هنا.

ثانيا، قم بالبحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية، حتى يقوم المتقدم باختيار الخدمة المراد اختيارها من القائمة.

بعد ذلك قم باختيار الخانة التي تحتوي على كلمة (برنامج الرعاية الاجتماعية).

ثم قم باختيار ايقونة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

إدخال الرقم الخاص بالفرد والمتعلق بالوجبة السابعة.

قم بكتابة اسم المحافظة التابع لها.

ثم قم بعد ذلك بتسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن مع مراعاة التركيز اثناء كتابة الرقم بطريقة صحيحة.

في النهاية سوف يتم ظهور القائمة الخاصة بأسماء المشمولين في الرعاية.

الرعاية الاجتماعية

الرعاية الاجتماعية هي إحدى الخدمات التي يتم تقديمها من أجل العمل على توفير أكبر دعم لكافة الخدمات لجميع الأسر والعائلات ذات الدخل المنخفض، أو تعرضهم لبطالة أو الشيخوخة أو بعض الأمراض المزمنة الأخرى.

علاوة على ذلك تهدف الخدمة إلى تحسين المستوى المادي والمعنوي لهذه العائلات من خلال إصدار وجبة جديدة من فترة الي أخرى لتسد احتياجات جميع المواطنين المستحقين.