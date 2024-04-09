بالخطوات سلفة فورية بنك الرياض 1445 قبل العيد

سلفة فورية بنك الرياض بنك الرياض السعودي أعلن عن برنامج تسهيل يسمح للعملاء بالحصول على سلفة فورية بسرعة وسهولة عبر الإنترنت، ويعد هذا البرنامج واحدًا من أفضل الخدمات المصرفية السريعة المتاحة، حيث يتيح للعملاء الحصول على التمويل الذي يحتاجونه بشكل فوري وفي وقت قصير.

سلفة فورية بنك الرياض

بنك الرياض يوفر برنامج تسهيل للسلفة بشروط واضحة ومحددة للحصول على الخدمة، هنا تفاصيل أهم الشروط والخطوات للاستفادة من هذا البرنامج:

الحد الأدنى لعمر المتقدمين السعوديين هو 18 عامًا، وعمر غير السعوديين هو 22 عامًا.

الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

قيمة السلفة لا تزيد عن 25% من راتب المتقدم، والحد الأقصى للسلفة هو 10000 ريال سعودي.

رسوم الاشتراك في الخدمة 500 ريال سعودي ويتم دفعها مرة واحدة فقط عند الاشتراك.

تكون الخدمة سارية لمدة 12 شهرًا.

عدم وجود أي منتج تمويلي آخر للمتقدم مثل التمويل التأجيري من البنك.

طريقة التقديم للاستفادة من برنامج تسهيل

زيارة موقع بنك الرياض السعودي الرسمي .

. الذهاب إلى تبويب “التمويل الشخصي”.

اختيار “طلب تمويل جديد” وتحديد برنامج “تسهيل” للحصول على السلفة.

إدخال البيانات المطلوبة وإرسال المستندات اللازمة.

إرسال الطلب للموافقة.

مزايا الحصول على السلفة من بنك الرياض