“عساكم من عواده” موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2024  بتوقيت دبي وأماكن الصلاة في المساجد والمصليات توقيت صلاة عيد الفطر فى كل المدن الاماراتية

موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2024 يريد الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات معرفة موعد عيد الفطر وموعد إجازة عيد الفطر ومدته، ويقومون بالبحث باستمرار حول هذا الأمر، حيث يعتبر عيد الفطر من المناسبات الدينية المميزة التي يحتفل بها المسلمين في العالم، وتُقام العديد من الفعاليات في الإمارات احتفالاً به، وقد تم تحديد موعد عيد الفطر في الإمارات ليكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وتابعوا مقالنا لمعرفة المزيد.

موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2024

وحيث يريد الكثيرون معرفة موعد صلاة عيد الفطر فقد تم تحديد الموعد المحدد للصلاة ليكون على النحو التالي:

ستبدأ صلاة العيد في الإمارات الساعة 6:20 صباحًا في مدينة أبو ظبي.

بينما تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:10 صباحاً بتوقيت مدينة دبي.

وتبدأ صلاة العيد في تمام الساعة 6:5 صباحاً في مدينة الشارقة في الإمارات.

تقام صلاة عيد الفطر عند الساعة 6:05 صباحًا في إماراتَي الفجيرة ورأس الخيمة،

وعند الساعة 6:07 صباحًا في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين.

توقيت صلاة عيد الفطر فى كل المدن الاماراتية

أعلنت الأرصاد الفلكية عن موعد عيد الفطر المبارك في الإمارات حيث أن يكون أول أيام العيد هو يوم 10 أبريل 2024، كما أعلنت الحكومة الإماراتية عن موعد إجازة الفطر للموظفين في جميع أنحاء الإمارات حيث من المقرر أن تبدأ الإجازة من 29 رمضان وتنتهي 3 شوال 1445ه‍.

أماكن صلاة العيد في دبي

مسجد جميرا الكبير

مسجد السلام

مسجد الفاروق عمر بن الخطاب

مصلى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

مصلي ديرة وبر دبي وأم سقيم

فعاليات الاحتفال بعيد الفطر في الإمارات

يتم الاحتفال بعيد الفطر في الإمارات من خلال قيام المواطنين بالعديد من الفعاليات الرائعة ومنها ما يلي: