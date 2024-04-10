طريقة عمل قراقيش العجوة والملبن بأبسط مكونات وأحلى من الجاهزة

يفضل الكثيرون منا شراء قراقيش العجوة والملبن جاهزة من المخابز لمذاقها اللذيذ، وخاصةً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك الذي يرتبط دائمًا بالمخبوزات التي تقدم كفطور مع الشاي أو الحليب، ولكل ربة منزل تهوى عمل المخبوزات في المنزل تابعينا في هذا المقال لتتعرفي على أسهل طريقة لعمل قراقيش العجوة والملبن بأبسط مكونات.

مكونات عمل قراقيش العجوة والملبن

تتكون القراقيش من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

4 أكواب دقيق.

نصف كوب سمن مذاب.

نصف كوب زيت.

كوب إلا ربع ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

ملبن وعجوة للحشو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قراقيش العجوة والملبن اللذيذة أحلى فطور للعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

ننخل أربع أكواب من الدقيق في إناء العجن ثم نضيف ملعقتين كبار من السكر، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من كل من السمسم المحمص والخميرة الفورية. نقلب المكونات الجافة مع بعضها ثم نضيف نصف كوب من كل من الزيت مع التقليب بالمضرب السلك اليدوي. ثم نزود نصف كوب من السمن المذاب ونتابع التقليب باليد حتى يمتزج الدقيق بالسمن والزيت. نبد في إضافة كوب إلا ربع من الماء الدافئ بالتدريج مع العجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة بحرارة المطبخ.

طريقة تشكيل قراقيش العجوة والملبن

نأخذ قطعة من العجين ونفردها بشكل مستطيل ثم نضع كمية من العجوة أو الملبن ونلفها رول، ثم نقطعها إلى أجزاء متساوية، ونقوم بعمل خطوط على وجه القطع باستخدام السكين أو مناقيش الكعك على حسب الذوق، ثم نضع القطع في صواني مدهونة بقليل من الزيت ونكمل باقي كمية العجين، ثم تخبز لمدة 15 دقيقة في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 180 حتى تمام النضج، ثم نخرج الصواني من الفرن وتترك القراقيش حتى تبرد تمامًا ثم تقدم بألف صحة وعافية.