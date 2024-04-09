متى تأتي صلاة العيد مرتين في العام الإفتاء توضح موعد الصلاة في المحافظات

متى تأتي صلاة العيد مرتين صلاة عيد الفطر هي لحظة مميزة تجمع المسلمين حول العالم، فهي ليست مجرد صلاة بل تجسد الروحانية والتراحم بين الناس،ويعتبر عيد الفطر المبارك فرصة للفرح والتآلف، حيث يتبادل الناس التهاني ويزورون بعضهم البعض لتقديم التبريكات وتقاسم الفرحة.

متى تأتي صلاة العيد مرتين

صلاة عيد الفطر لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث تعد من السنن المؤكدة ويحرص المسلمون على أدائها في جماعة وبروح روحانية عالية، ويُحث في السنة النبوية على صلاة عيد الفطر، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم “صَلَّى يَومَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ولَا بَعْدَهَا”، مما يعزز أهمية أداء هذه الصلاة في وقتها المحدد.

وتقام صلاة عيد الفطر في العديد من المساجد والساحات الواسعة حول العالم، حيث يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة المباركة، وتنظم الصفوف في المساجد بطريقة ترتيبية تضمن تنظيماً جيداً ووقوفاً محترماً خلال الصلاة، وتشمل تنظيم الصفوف وقوف الرجال في الصفوف الأمامية، تليهم النساء في الصفوف التالية، ومن ثم الأطفال في الصفوف الأخيرة.

موعد الصلاة في المحافظات

بالنسبة لموعد صلاة عيد الفطر لعام 2024 في محافظات جمهورية مصر العربية، فقد تم الإعلان عنها من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية ودار الإفتاء المصرية.

وفيما يلي جدول يوضح مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في بعض المحافظات: