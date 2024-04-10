جميع المحافظات.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 – الحق شوف هتصلي الساعه كام

منذ أن أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس، أن الأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، ويود أن يعلم العديد من المواطنين موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، في جميع المحافظات حيث تعتبر صلاة العيد من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، حيث تخرج الأسر ومعها أبنائها لتأدية الصلاة ثم بعد ذلك التوجه لزيارة الأهل والأصدقاء واستكمال مظاهر الاحتفال بالعيد.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

وجدير بالذكر أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، في جميع المحافظات سيكون على النحو التالي:

محافظة القاهرة الكُبرى تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:59

محافظة الجيزة تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:58

محافظة الإسكندرية تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:02

محافظة بورسعيد تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:53

محافظة السويس تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:53

محافظة العريش تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:47

محافظة الطور تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:50

محافظة سانت كاترين تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:48

محافظة طابا تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:44

محافظة شرم الشيخ تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:47

محافظة دمنهور تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:00

محافظة طنطا تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:58

محافظة المنصورة تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:57

محافظة الزقازيق تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:56

محافظة بنها تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:58

محافظة شبين الكوم تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:59

محافظة كفر الشيخ تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:58

محافظة الفيوم تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:00

محافظة بنى سويف تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:59

محافظة المنيا تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:02

محافظة أسيوط تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:00

محافظة سوهاج تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:59

محافظة قنا تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:55

محافظة أسوان تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:56

محافظة أبو سمبل تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:02

محافظة مرسى مطروح تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:13

محافظة الغردقة تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:50

محافظة الخارجة تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:05

محافظة الإسماعيلية تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:53

محافظة دمياط تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:55

محافظة السلوم تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:21

محافظة نويبع تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:45

محافظة حلايب تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:42

محافظة شلاتين تُقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 5:46

اجازة عيد الفطر المبارك

يذكر أن أجازة عيد الفطر المبارك 2024، تبدأ في: