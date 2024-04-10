فرح كل حبايبك ” رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024/1446 وأجمل العبارات الرسمية والصور الحديثة

تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك الذي ينتظره كافة المسلمون حول العالم، يبحث الكثير من المواطنين عن رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 1446/ 2024، حيث أن عيد الفطر من الأعياد المميزة عند كافة المسلمين بعد شهر رمضان المبارك، لذلك يقدم موقعنا الاخباري البديل خالص التهاني لكافة الشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، بالاضافة الى انه يقوم بعرض مجموعة من رسائل التهنئة، التي يمكن إرسالها للأحباب والأصدقاء والأقارب.

رسائل تهنئة عيد الفطر 1446/ 2024

وفقا لقرار دار الإفتاء المصرية اليوم، أن أول أيام عيد الفطر المبارك غد يوم الاربعاء الموافق 10 أبريل 2024، لذلك نقدم اليكم باقة كبيرة من رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك:

في زحام الأعوام قد رحل عام عنا ويأتي عام جديد أسأل الله تعالى أن يوفقكم فيه وترزقون بالرزق الحلال الطيب.

الكثير منا ينتظر العيد حتى يأتي بسبب التجمعات العائلية والأسرية التي تحدث لا يوجد أجمل من هذه المناسبة السعيدة للتجميع.

أسأل الله من أعاد العيد، وطوى شهر رمضان الفضيل، أن يمدكم بالعمر المديد، ويتمم عليكم فرحتكم بالعيد، عيدكم مبارك.

فرحة العيد لا تكتمل إلا بوجود بعض المداعبات والرسائل والعبارات المضحكة التي من خلالها تعم الفرحة والسرور على قلوب.

يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك، فكل عام وانتم بخير متمنياً لكم دوام الصحة والعافية.

كل عيد فطر وأنتم لله طائعين، وسيدنا محمد تابعين، لأهاليكم نافعين.

كل عام وقلوبكم إلى الله أقرب، عيد فطر سعيد عليكم وعلى الأسرة الكريمة.

أعاد الله عليك العيد بالصحة والهناء، وجعلكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، كل عام وانتم الى الله اقرب.

عائلتي الحبيبة، عيد فطر سعيد، كل عام وأنتم مصدر فخري.

عيد فطر سعيد، كل لحظة معكم فرح وسعادة.

رسائل الرد على تهنئة عيد الفطر المبارك

الله يعيده علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد بالخير والبركات.

أصلح الله لنا جميع أمورنا، وجعلنا وإياكم من التوابين، المستغفرين.

وأنتم بخير وسلام، عيد فطر سعيد عليكم جميعًا، وعلى جميع المسلمين

علينا وعليكم بإذن الله، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

الله يعيده علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد بالخير والبركات.

عبارات رسمية بمناسبة عيد الفطر

من أفضل المناسبات السعيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع المسلمون حول العالم، لذلك يبحثون عن عبارات ورسائل تهنئه، بهدف ارفاقها للاصدقاء، لذلك يقوم بعرض مجموعة من العبارات المبهجه: