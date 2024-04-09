موعد صلاة عيد الفطر 2024 كل عام وأنتم بخير

موعد صلاة عيد الفطر دار الإفتاء المصرية أعلنت أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1445، كما كشفت الدار عن مواعيد صلاة عيد الفطر في عدة مدن مصرية من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية، علمًا أن الفرق بين موعد الصلاة في كل محافظة وأخرى يكون بضع دقائق.

موعد صلاة عيد الفطر

تم الإعلان عن مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في عدة مدن مصرية، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، إليكم جدولاً بمواعيد الصلاة في بعض المدن:

في القاهرة، ستكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

في سنفنكس الجديدة، ستكون الصلاة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

في إدفو، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

في محافظة الجيزة، ستكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

في الإسكندرية، ستكون الصلاة في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

وفيما يلي بعض مواعيد صلاة عيد الفطر في بعض المحافظات المصرية الأخرى:

في المنصورة، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

في الزقازيق، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

في أسيوط، ستكون الصلاة في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

في أسوان، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

في دمياط، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

في نويبع، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:43 صباحًا.

في شرم الشيخ، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

في كفر الشيخ، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

في المحلة الكبرى، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

في السويس، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

في العريش، ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

يرجى التأكد من مواعيد الصلاة في كل محافظة لضمان الحضور في الوقت المناسب، حيث قد تتغير هذه المواعيد بشكل طفيف حسب المدينة.