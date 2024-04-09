“عيد مبارك سعيد” موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2024 وتوقيت الصلاة بالدوحة

موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2024 باستقبال عيد الفطر المبارك الذي يهل علينا بالسعادة والفرحة، وتعم مظاهر السعادة والاحتفال بأجواء العيد في قطر وتزدحم المقاهي والشوارع والمطاعم بالناس، وتقام العديد من الفعاليات والمهرجانات للاحتفال بأيام العيد، وحيث يريد الكثير من المواطنين والمقيمين بقطر معرفة موعد عيد الفطر وموعد الصلاة فسنوفر لكم متابعينا الكرام معلومات حول هذا الأمر من خلال موقعنا.

موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2024

موعد صلاة عيد الفطر في قطر 5:32 صباحًا ويتم تأدية صلاة العيد في الساحات والمساجد المختلفة بعد شروق الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الدوحة الساعة 5:32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الغويرية ‏الساعة 5:32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجميلية الساعة 5:32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوكرة الساعة 5:32 صباحًا.

أماكن أداء صلاة العيد في المساجد الآتية:

مسجد صالح السالم.

مسجد مبارك الكبير.

مسجد الفحيحيل.

مسجد الأحمدي.

وغيرها الكثير من المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف القطرية في كل محافظة.

فعاليات عيد الفطر 2024 في قطر

تحتفل قطر بأيام العيد احتفالاً مميزًا، حيث تقام العديد من الفعاليات في الأماكن المتميزة، وإليك بعض فعاليات قطر للاحتفال بعيد الفطر: