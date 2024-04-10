عايز عربية جديدة بسعر رخيص؟ شوف سيارة سيدان الجديدة من شانجان!

شهد عالم السيارات في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً ولكنه عاود الهبوط مرة أخرى، وأصبح الكثير من السيارات في متناول يد الكثير من الناس، وبعد انتشار أخبار انخفاض أسعار السيارات بدأ الكثير يبحث عن أسعار سيارات شانجان، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع سعر أرخص سيارة سيدان جديدة من شانجان.

سعر أرخص سيارة سيدان جديدة من شانجان

بعد موجة استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعت أسعار الكثير من السيارات منها سيارات شانجان.

وتعد سيارة شانجان السفن موديل ٢٠٢٢ من أشهر السيارات المعروفة بجودتها، وذلك لأنها تحتوي على العديد من المميزات التي أبرزها ما يلي.

أنها تدعم محرك قوي جداً تصل قوته إلى ١٤٥ نيوتن متر، وتصل قوتها أيضاً إلى حوالي ١٠٧ حصان.

كما تصل سعة المحرك الخاص بها إلى ١٥٠٠ سي سي، كما يتصل بها أيضا علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من ٥ سرعات.

وليس ذلك فحسب، بل هي أيضاً تحتوي على كافة وسائل الأمان التي يحتاج إليها أي سائق.

مثل أنها تدعم خاصية الثبات الالكتروني، وأيضا تحتوي على سدادات هوائية.

وتحتوي أيضاً على نظام ايموبليزر المانع للسرقة، بالإضافة إلى حزام أمان، وقفل مركزي للأبواب، وجهاز إنذار في حالات محاولة السرقة.

كما تدعم أيضاً تلك السيارة نظام الفرامل المانع للانغلاق، وغيرها الكثير المميزات.

بالإضافة إلى جميع المواصفات والمميزات السابقة فهي أيضاً متوفرة بشكل أنيق وحديث وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر سيارة شانجان السفن موديل ٢٠٢٢

بعد معرفة المواصفات السابقة لتلك السيارة يود الكثير أن يعرف أسعارها الحالية، وهي كما يلي: