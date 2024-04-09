“باقي كم ساعة؟؟”.. موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر وكيفية اداء صلاة العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2024، تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والجيزة والاسكندرية وكافة محافظات مصر، حيث من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في الساعات الاولى من صباح غدا الاربعاء بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة كاملة، وسنتعرف معا على توقيت صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات وكيفية ادائها.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

والآن مع موعد صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لما تم الاعلان عنه، ويقدر عدد ركعاتها بنحو ركعتين، كما أنها من السنن النبوية المؤكدة، واليكم مواقيت صلاة العيد:

القاهرة 5:59

الجيزة 5:58

الإسكندرية 6:02

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

السلوم 6:21

نويبع 5:45

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

كيفية اداء صلاة عيد الفطر

وصلاة عيد الفطر لابد أن تقام في جماعة وفقا لما ورد بالسنة النبوية، وعن كيفية صلاة عيد الفطر فإنه ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ”الأعلى” في الأولى و”الغاشية” في الثانية، أو بــ”ق” في الأولى و”اقتربت” في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

تكبيرات العيد

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.