تكنولوجيا
“اللعبة اللي الكل بيعشقها” غوص في عالم المتعة والتشويق مع لعبة السمكة feeding frenzy!
عند تحميل لعبة السمكة feeding frenzy يمكنك أن تخوض تجربة متميزة في قاع البحر عبر تنزيل هذه اللعبة التي تتمتع بالكثير من المغامرات التي تجعلك تدخل في عالم من الإثارة والمتعة التي تنتظرك أسفل الماء، و تغلب على الكثير من التهديدات التي سوف تقابلها مع لعبة سمكة القرش.
مميزات لعبة السمكة feeding frenzy
- في الحياة الواقعية تقوم الأسماك الكبيرة بتناول الأسماك الصغيرة، ولذلك هذه هي الفكرة الأساسية التي تعتمد عليها هذه اللعبة حيث تكون في البداية سمكة صغيرة في قاع البحار ثم تحاول أكل الاسماك الأصغر، وبعد تناول العديد من الأسماك سوف تنضج بالتدريج وتصبح أقوى الأسماك الموجودة ويمكنك تناول أي نوع من الأسماك الأخرى.
- لا يوجد مجال للضعيف في قاع البحر فقد تختفي من الوجود في لحظة إذا لم تخي الحذر، ولذلك فهذه اللعبة تطلب سرعة فائقة لتحمل على مراوغة الأسماك الضخمة والإفلات منهم حتى لا يتم إفتراسك.
تحميل لعبة السمكة feeding frenzy
- فهذه اللعبة تجعلك تدخل في عالم من الإثارة والتشويق والرغبة في البقاء على قيد الحياة وذلك عبر الإبتعاد عن أي سمكة أكبر حجم منك حتى توفر لك الأمان والبقاء بشكل أطول، ومن ثم الوصول إلي نهاية المستوى.
- أثناء اللعب سوف تصادف العديد من الحروف الانجليزية فعليك تجميعها حتى تحصل على العديد من الامتيازات في المراحل القادمة، ولكي تدخل في عالم المتعة والتشويق عليك تنزيل لعبة feeding frenzy عبر ذلك الرابط.
- تضم لعبة feeding frenzy العديد من المراحل، وفي كل مرحلة تبدأ بحجم صغير ثم بالتدريج تتطور الي أقصى حجم في هذه المرحلة، ولكي تنضج بالتدريج عليك تناول العديد من أنواع الأسماك والحيتان ولكن توخي الحذر من تناول الأسماك الأكبر حجماً منك.