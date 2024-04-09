موعد صلاة عيد الفطر في الكويت .. أعرف مواقيت صلاة العيد 2024/1445هـ

بفارغ الصبر والشوق، ينتظر المسلمون في الكويت وصول عيد الفطر المبارك، الذي يعتبر من أهم الأعياد الدينية في الإسلام، وفيما يشهد العالم بأسره هذه الفترة الرمضانية المميزة، تتجه أنظار المسلمين نحو السماء، حيث ينتظرون رؤية هلال شوال، الذي يعلن عن نهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر، في هذا السياق، تأتي مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك كمظهر من مظاهر فرحة وتقدير لهذه المناسبة الروحانية العظيمة.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت

تحديد مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في الكويت يعتمد على عدة عوامل:

في البداية رؤية الهلال حيث أنه لا يتم تحديد الموعد بدقة محددة لصلاة عيد الفطر المبارك في الكويت، حيث يعتمد ذلك على رؤية هلال شهر شوال، الذي يُعتبر بداية الشهر الهجري الجديد.

أما عن مواعيد صلاة عيد الفطر في الكويت يتوقع أن تُؤدى صلاة عيد الفطر المبارك في الكويت بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة، حيث من المعتاد أن تُقام الصلاة في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت هو يوم الأربعاء، وذلك بناء على التقويم الهجري، حيث يوافق اليوم 10 إبريل 2024، ويعتبر اليوم الأول لشهر شوال، الذي يوافق عام 1445 هجري، وبناءً على هذه العوامل، يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الكويت، مما يجعلها فرصة للمسلمين للاحتفال والتقرب إلى الله في هذه المناسبة الدينية المباركة.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في الكويت