عودة تخفيف الأحمال.. أعرف موعد انقطاع الكهرباء في مصر بعد رمضان

بعد انتهاء شهر رمضان، ينتظر المصريون معرفة جدول انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، حيث يتم استئناف تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل يومي وفقًا لجدول زمني محدد، هذا وقد عانت مصر من تحديات في توفير الوقود الضروري لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما دفعها لبدء تنفيذ خطة لتقليل الأحمال منتصف العام الماضي، ومع ذلك، قررت الحكومة المصرية في فبراير 2024 تعليق تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

مواعيد قطع الكهرباء بعد رمضان

من المتوقع أن يستأنف المصريون استعمال خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء شهر رمضان، وفقًا للجداول الزمنية التي كانت معمولًا بها سابقًا قبل تعليق التنفيذ، كما تشمل هذه الخطة قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين في مناطق محددة، وذلك من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

خطة انقطاع الكهرباء بعد العيد

كانت الخطة السابقة تتضمن فترات متفاوتة لقطع التيار الكهربائي تبدأ من الصباح وتمتد حتى منتصف الليل. ومع ذلك، قررت الحكومة المصرية في يناير 2024 تعديل الجدول الزمني لتخفيف الأحمال بحيث ينتهي الانقطاع عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك بسبب انتهاء امتحانات المدارس والجامعات المصرية.

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر